João Mário fez hat trick mas admite: «Quando começas a ganhar 3-0, não esperas o que aconteceu...»

João Mário preparava-se para ter uma noite de glória, depois de apontar três golos no primeiro tempo, mas uma hecatombe do Benfica após o intervalo, permitiu que o Inter chegasse ao empate (3-3). Um resultado que o médio assume ser "desapontante"."Obviamente, que é um resultado extremamente desapontante. Quando começas a ganhar 3-0, não esperas que aconteceça o que aconteceu. Não conseguimos a vitória, mas muda pouco, pois no outro jogo também houve um empate e vamos tentar um milagre para conseguir a Liga Europa", anotou, aos microfones da DAZN, antes de desvalorizar o primeiro hattrick da carreira: "O sentimento que fica é estar desapontado. Marcar 3 golos é histórico, fico contente., mas é um sabor amargo por esta segunda parte. Mas temos ainda uma pequena prcentagem de hipóteses para nos qualificarmos para a Liga Europa e vamo-nos focar nisso".