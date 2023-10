João Mário: «Fomos a equipa que quis mais e criámos mais oportunidades»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Mário admitiu que o Benfica sentiu grandes dificuldades para derrotar o Estoril, mas sublinhou a importância dos três pontos.





"Defrontámos um bom adversário, cuja qualidade não representa a classificação que tem. Uma equipa muito bem organizada, estiveram bem, com mérito. Tivemos chances que não conseguimos concretizar, foi muito por aí", começou por analisar, à Sport TV:"Eles tiveram algumas oportunidades, nós também, sobretudo na primeira aprte. Quando jogas fora e não marcas logo fica mais difícil, mas merecemos a vitória. Fomos a equipa que quis mais e criámos mais oportunidades", acrescentou.

A fechar, João Mário admitiu a importância da vitória no pós-Champions e no pré-seleções. "Vai haver pausa, sim, mas houve uma derrota [com o Inter] e queríamos reagir. Conseguimos, neste jogo há que focar os 3 pontos, que foi o mais importante", finalizou.