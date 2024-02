João Mário iguala jogos pelo Sporting

O desafio de amanhã com os minhotos terá um aliciante extra para João Mário, titular em 29 das 32 partidas oficiais disputadas pelos encarnados nesta época. O médio, de 31 anos, fará o 127.º jogo de águia ao peito, precisamente o mesmo número de encontros que disputou com a camisola do Sporting entre 2011 e 2017 e depois em 2020/21. Em termos de golos, o internacional português tem sido bem mais eficaz nos encarnados: marcou até agora por 35 vezes contra as 16 pelos leões. Para tal contribui de forma decisiva o registo em 2022/23, com 23 remates certeiros (melhor registo da carreira), aos quais se juntaram 13 assistências.