João Mário 'ilibado' pelo empresário: «A equipa está com dificuldades»

Longe daquilo que mostrou na temporada passada - em que bateu recordes pessoais no que toca a golos, com 23 -, João Mário tem estado algo apagado em 2023/24 e Federico Pastorello, o seu representante, tem uma explicação para tal. De acordo com o influente empresário italiano, todo o grupo tem estado uns furos abaixo do esperado depois de terem saído jogadores importantes no último mercado de verão."A temporada que o João Mário fez [em 2022/23] foi incrível. O Benfica chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e ganhou o campeonato. O João teve um ano fabuloso e este ano está a repeti-lo, mas a equipa está com dificuldades porque perdeu muitos jogadores importantes e é preciso algum tempo. Ainda assim, repetir uma época como a última seria dificílimo", avaliou o agente, em entrevista ao 'Tuttomercatoweb'. Até agora, João Mário soma 3 golos em 16 encontros.