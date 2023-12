João Mário: «Não foi o resultado que todos queríamos, mas é tempo de tranquilidade e união»

View this post on Instagram A post shared by Joa~o Ma´rio (@joaomario)

O Benfica empatou domingo (0-0) com o Moreirense e pode ver esta segunda-feira o Sporting fugir na liderança da Liga Betclic (jogo com o Gil Vicente, às 20h15, em Alvalade). João Mário, que foi titular em Moreira de Cónegos saindo aos 88 minutos, reconheceu, em publicação nas redes sociais, que as águias esperavam outro desfecho mas frisou que ainda há muito para disputar até ao final do campeonato."Não foi o resultado que todos queríamos, mas é tempo de tranquilidade e união. Muita época pela frente e bastantes objetivos para conquistarmos juntos. Foco no jogo de sexta feira em casa já", disse João Mário.