João Mário: «Tem de doer, tínhamos a obrigação de estar na final»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Mário admitiu que o Benfica "falhou claramente um objetivo" ao ser eliminado pelo Estoril nos penáltis e, assim, não conseguir o apuramento para a final da Allianz Cup.





"É um jogo disputado, sabíamos que íamos defrontar um adversário muito difícil. Reagimos bem, chegámos ao golo do empate, tivemos várias oportunidades para fazer o 2-1. Não tivemos essa capacidade, é verdade, e nos penáltis é uma lotaria. Mas dar os parabéns ao Estoril, mereceram e estão na final. O que faltou? Era claramente um título, até pela maneira como se joga esta Taça da Liga. Estávamos a um jogo da final, tínhamos essa obrigação. Falha claramente um objetivo e estamos desiludidos", afirmou o médio, à Sport TV.Questionado sobre que possível impacto poderá ter esta eliminação no futuro da equipa, o internacional português vincou: "Tem de doer, tínhamos a obrigação de estar na final, tem de doer. Mas a partir de amanhã vamos pensar já próximo jogo do campeonato, que é o nosso principal objetivo e focar nisso."

A fechar, uma mensagem aos adeptos: "Agradecer-lhes o apoio, foram incansáveis, mas hoje não foi possível."