João Neves: «A minha vontade, neste momento, é continuar no Benfica. Depois não consigo prometer nada»

João Neves fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Toulouse da Liga Europa, amanhã, às 20 horas, e não deixou de fazer uma análise ao seu trabalho no Benfica, abordando... o futuro.





À BTV:

Em conferência de imprensa:

"Esperamos que seja um bom jogo, muito disputado. As equipas têm os seus objetivos e tentam meter em prática o seu futebol. Quem estiver melhor, ganha"."O nosso objetivo é ganhar todos os jogos, vamos com calma. Se nos focarmos nas curtas distâncias, conseguiremos alcançar os objetivos"."Tenho dado o melhor de mim e isso torna as coisas mais fáceis. Sempre que dou o meu melhor as coisas correm bem, e é assim que vou levar as coisas para o resto da minha carreira"."Treinamos muito bem, sabemos os timings de descanso, repouso e alimentação. Penso que é isso que torna a nossa equipa grande, envolve muito para além do jogo com bola"."A minha vontade neste momento é acabar a época da melhor maneira em termos individuais e coletivos. A minha vontade, neste momento, é continuar no Benfica. Depois nunca se sabe, não consigo prometer nada"."Sabemos que têm muitos pontos fortes. São uma equipa competente, com qualidade, e é isso que nos faz tentar dar o nosso melhor"."Sinto-me bem, tenho trabalhado muito fora dos treinos. Sinto-me preparado para os jogos"."Estamos concentrados em nós e no que podemos fazer. Sabemos que o adversário tem qualidade e vamos tentar anular essas qualidades, aproveitando os pontos fracos. Sabemos que são competentes e que são competições diferentes. Vamos dar o nosso melhor"."Prometo dar o máximo em cada treino e jogo. Penso que é essa uma das minhas maiores qualidades. Estou focado no Benfica e no jogo de amanhã. Penso dar o máximo em todos os jogos e treinos"."Fico feliz. É um jogador que respeito, tanto dentro como fora de campo. É um jogador fantástico e uma referência para mim a nível nacional"."As opções são do mister, eu tento adaptar-me a qualquer jogador. Sabemos que os meus colegas não são iguais mas é muito bom trazerem coisas diferentes ao jogo. Tento adaptar-me a eles para que a equipa fique com mais qualidade"."Tem sido um ano muito bom. Foi tudo muito rápido, mas tenho-me adaptado da melhor maneira. Também tenho sorte dos meus companheiros me terem ajudado a crescer enquanto jogador e pessoa. Acho que já fiz algo pelo futebol mas não fica por aqui, quero fazer muito mais".