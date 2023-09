João Neves: «Com os adeptos, o jogo ficou mais fácil»

João Neves, médio do Benfica, teve uma abordagem sucinta à vitória no clássico com o FC Porto (1-0) , mas assinalou que os encarnados superiorizaram-se. "Quero agradecer aos nossos adeptos. Com eles, o jogo ficou mais fácil. Foi um jogo muito bem disputado, duas equipas com qualidade, mas nós levámos a melhor", sublinhou o jogador.O jovem, de 19 anos, enalteceu o triunfo, mas vinca que esse é o objetivo em todas as partidas. "Para ganhar o campeonato, temos de ganhar todos os jogos até lá. Hoje não foge à regra e vamos tentar ganhar todos os jogos", garantiu o jogador, que foi eleito o melhor em campo: "Um clássico é sempre bom de jogar, já disse que com o apoio dos adeptos fica mais fácil. Estou aqui para fazer o meu trabalho e vou continuar a fazer".