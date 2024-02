João Neves de luto: mãe do jogador do Benfica morre aos 50 anos

João Neves está de luto: a mãe do jovem craque do Benfica, de 19 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 50 anos, em Tavira, vítima de doença prolongada.Sara Gonçalves estava a realizar tratamentos oncológicos há alguns meses, mas ontem sentiu-se mal e foi hospitalizada, tendo falecido horas depois.A mãe do jogador era professora de Educação Física em Tavira, onde era uma muito conhecida e estimada, pelo que esta manhã se sente um ambiente de grande consternação na cidade.João Neves já foi entretanto dispensado pelo clube para estar junto da família.À família enlutada,endereça sentidas condolências.Por: Armando Alves com Luís Santos