João Neves deixa Manchester United 'louco'

Louco por João Neves, o Manchester United contactou o Benfica para saber das condições necessárias com vista à contratação do médio, revelou o ‘The Sun’, que até apelida o jovem de Bruno Fernandes 2.0. No entanto, o clube inglês terá de marcar reserva... para 2024.

Segundo esta fonte, as águias recusaram vender o médio formado no Seixal e só aceitam libertá-lo no próximo verão. O jornal britânico refere que houve várias conversas entre os responsáveis dos dois clubes e existe a expectativa para que o Manchester United volte à carga no futuro.

Mas este não é o único clube em Inglaterra atento a João Neves. O Chelsea também terá sondado o Benfica, mas levou a mesma nega e a azeda relação entre os dois clubes depois da novela em torno de Enzo Fernández leva os londrinos a partirem atrás na corrida. Roger Schmidt, recorde-se, acusou o Chelsea de ter aliciado o argentino e qualificou a postura como “inaceitável”, pouco antes de o argentino ter mesmo saído para os ingleses.

A poucas horas do fecho do mercado, João Neves vê o futuro mais próximo no Benfica depois de ter conquistado o seu espaço na reta final de 2022/23. Com contrato até 2028, o médio, de 18 anos, está blindado com uma cláusula de rescisão fixada nos 120 M€.