João Neves deixa promessa: «O meu objetivo é dar sempre tudo pelo clube. Disso não podem ter dúvidas»

João Neves entrou no onze titular que Roger Schmidt preparou para defrontar o FC Porto, na final da Supertaça, e o jovem garante que estará sempre pronto para ajudar a equipa a conquistar títulos."Senti-me bem na posição. O meu objetivo é dar sempre tudo pelo clube. Disso não podem ter dúvidas", atirou o médio, aos microfones da BTV, depois de ter feito uma análise do triunfo das águias, diante dos dragões: "Este jogo foi bem disputado, é assim que queremos jogar todos os jogos. No intervalo, fizemos os ajustes que tínhamos a fazer. Entrámos com a mesma atitude e fizemos os golos".João Neves conquistou o segundo título pela equipa principal das águias, a Supertaça, mas agora já aponta ao bicampeonato. "Esta vitória é especial, é um troféu que levantamos. No campeonato, a corrida é mais longa e vamos fazer tudo para o conquistar", assinalou, tendo ainda deixado uma mensagem aos adeptos: "Agradeço o apoio dos nossos adeptos. São fantásticos e é por isso que este clube é gigante".Já em declarações à RTP, o internacional Sub-21 vincou que "é sempre bom ganhar" e que "neste jogo fomos a melhor equipa". "Na segunda-feira voltamos a jogar para ganhar e agora é aproveitar e festejar".Apesar desta conquista, João Neves recusa afirmar que o Benfica é superior ao FC Porto. "Não. O que indica é que hoje fomos mais fortes, mas no campeonato as contas fazem-se no fim e pensamos jogo após jogo, e é isso que o Benfica faz", assinalou, antes de reforçar a ideia que, diante do rival, fez tudo o que pode para ajudar à conquista da Supertaça: " O meu objetivo é dar sempre o máximo dentro de campo, dei a vida pelo Benfica".