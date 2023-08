João Neves e a renovação com o Benfica: «É sinal de que confiam em mim e vou fazer mais»

Depois de renovar com o Benfica até 2028 , João Neves destacou o voto de confiança dado pela direção das águias e recordou a ambição em "chegar o mais longe possível" no clube da Luz."É sinal de que confiam em mim e vou fazer mais. Vou continuar a fazer o que tenho feito até aqui", começou por referir o médio, de 18 anos, à BTV, lembrando depois que já ambicionava vingar nos encarnados quando começou a dar os primeiros passos no futebol."Imaginava chegar aqui? Não imaginava, mas ambicionava chegar o mais longe possível neste grande clube", acrescentou."A Supertaça já foi, já estamos com o foco noutro lado. Na 2ª feira, num campo muito difícil, contra um bom adversário. A nível individual tento sempre fazer o melhor, a nível coletivo é poder conquistar títulos""Que continuem a dar o apoio como têm dado até aqui pois com eles somos mais fortes, sem dúvida", terminou.