João Neves é prioridade para o Man. United

João Neves é considerado uma contratação prioritária pelo Manchester United. De acordo com o ‘Corriere dello Sport, ’, os red devils querem o internacional português para substituir o brasileiro Casemiro e sabem que têm de abrir os cordões à bolsa, pagando nunca menos do 100 milhões de euros.

O interesse do clube de Old Trafford não é novo e há muito que seguem o médio, de 19 anos. No entanto, a pressa é maior agora, tendo em vista a sucessão do jogador contratado ao Real Madrid, por 70 milhões de euros.

Depois de concretizada a venda de parte do clube ao multimilionário inglês Sir Jim Ratcliffe, perspetiva-se uma renovação do plantel dos diabos vermelhos, com João Neves a ganhar força entre os responsáveis do Manchester United.

O médio formado no Benfica Campus estreou-se oficialmente pela equipa principal das águias faz dia 30 um ano, em Braga. Depois de se ter afirmado com Roger Schmidt ao leme, renovou contrato em agosto passado, estando vinculado até 2028 e blindando por uma cláusula de recisão de 120 milhões de euros.

Com 1918 minutos, o camisola 87 é quarto jogador do plantel encarnado com mais tempo de utilização, somando 25 jogos, 22 dos quais como titular. È um dos elementos nucleares do onze de Schmidt.