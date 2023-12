João Neves eleito melhor jovem da Liga Betclic em outubro/novembro pelo Sindicato dos Jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Neves foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Betclic em outubro/novembro pelo Sindicato dos Jogadores. O médio do Benfica, 19 anos, somou um total de 17,09% dos votos e superou a concorrência de Rodrigo Gomes, do Estoril (14,2%), e de António Silva, também das águias (11%).No período em questão, João Neves participou nos quatro jogos - três vitórias e um empate - que a equipa de Roger Schmidt disputou, tendo, inclusive, apontado o golo que deu início à reviravolta do Benfica frente ao Sporting , por 2-1.