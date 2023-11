João Neves eleito melhor médio do mês

João Neves, do Benfica, foi eleito o melhor médio da Liga nos meses de outubro e novembro. O internacional português, de 19 anos, somou 24,6% dos votos dos treinadores do campeonato, ficando à frente de Rafik Guitane (Estoril), que somou 15,87%, e Gonçalo Franco (Moreirense), com 10,32%."Foi lançado frente ao Estoril para ajudar as águias a chegar ao triunfo, iniciou os dois lances de golo dos encarnados em Chaves e deu o mote na 'remontada' encarnada no dérbi de Lisboa, frente ao Sporting, empatando o encontro aos 90+4’. Mas nem só em golos o jovem fez a diferença, somando 11 recuperações de bola no período em avaliação", sintetiza a Liga.