João Neves espiado: Juventus está em cima do jovem médio do Benfica Cristiano Giuntoli, diretor técnico do clube de Turim, seguiu o jogo no Giuseppe Meazza





ALVO. João Neves é pretendido por vários tubarões

• Foto: pedro ferreira