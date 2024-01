João Neves prioritário para o Man. United: ingleses arrancam com negociações já em janeiro

João Neves está na lista de contratações prioritárias do Manchester United... para o verão. Segundo o 'Daily Mirror', os red devils querem iniciar negociações com o Benfica já em janeiro de maneira a colocarem-se na frente da corrida pela "jovem super-estrela" dos encarnados, como escreve a publicação inglesa.O interesse do clube de Old Trafford não é novo e há muito que segue o médio, de 19 anos. No entanto, a pressa é maior agora, tendo em vista a sucessão do jogador contratado ao Real Madrid, por 70 milhões de euros.O médio formado no Benfica Campus estreou-se oficialmente pela equipa principal das águias a 30 de dezembro de 2022, em Braga. Depois de se ter afirmado com Roger Schmidt ao leme, renovou contrato em agosto passado, estando vinculado até 2028 e blindando por uma cláusula de recisão de 120 milhões de euros.