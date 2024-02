João Neves seguiu com a comitiva do Benfica para Toulouse

João Neves viajou esta quarta-feira com a comitiva do Benfica para Toulouse, onde as águias defrontarão esta quinta-feira a equipa local para o duelo da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Recorde-se que o jovem médio perdeu recentemente a mãe. Ainda assim, esteve hoje presente na sessão de trabalhos realizada esta manhã no Benfica Campus e seguiu viagem para França, com o restante grupo.Depois do triunfo pela margem mínima (2-1) conseguido na primeira mão disputada no Estádio da Luz, o Benfica procura garantir o apuramento para a próxima fase da competição europeia no terreno do Toulouse, emblema que bateu o Monaco na 'ressaca' do duelo com os encarnados e que ocupa atualmente a 13.ª posição da tabela classificativa da Ligue 1.