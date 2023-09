João Neves: «Temos tudo para fazer uma boa campanha na Champions»

João Neves mostrou-se convicto que o Benfica vai ter uma boa estreia na Champions 2023/24. "A cada jogo tentamos impor o nosso ritmo e qualidade, é um grupo muito equilibrado com equipas intensas e de qualidade mas só dependemos de nós e temos tudo para fazer uma boa campanha", disse à BTV antes da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Salzburgo."Sabemos como nos defender das estratrégias do Salzsburgo e vai ser um bom jogo de se ver", acrescentou, frisando que a equipa está motivada. "Estamos muito focados na fase de grupos, tranquilos e confiantes".Na conferência de imprensa, o médio do Benfica disse que a equipa está " muito confiante" e que a competividade que existe no meio-campo das águias "é muito boa".Como já referi, é sempre ver jogadores da formação alcançar estas grandes competições. Vai ser um jogo muito difícil. É uma equipa jovem e agressiva, mas nós também não somos o contrário, vamos dar o nosso melhorO grupo está muito bem. Falamos, mantemos o contacto, mas acho que a equipa está muito confiante, mesmo aqueles que podem fazer a estreia ou aqueles que não têm muitos minutos na competição.Para conquistar temos de pensar jogo a jogo. Amanhã é o primeiro. Vamos dar o nosso melhor em cada jogo. Esse é o objetivo do Benfica.O Tino (Florentino), Kokçu ou o Chiquinho são grandes jogadores. Tenho de saber as características do meu companheiro e o meu companheiro também tem de se adaptar à minha maneira de jogar. Seja qual for a dupla, vai dar o melhor pelo Benfica.A competição é muito boa. Somos 4 médios com muita qualidade. Assim é que se cresce e aprende. Gosto muito deles e é com grandes jogadores que vou evoluir cada vez mais.