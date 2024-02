João Neves teve apoio de colegas de equipa e de Rui Costa no adeus à mãe

No adeus à mãe, João Neves contou com o apoio dos colegas de equipa mais próximos e também do presidente do Benfica, Rui Costa. Samuel Soares, André Gomes, António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia foram os elementos da equipa principal que marcaram presença no velório de Sara Gonçalves, que se realizou em Tavira.Com a presença de várias dezenas de pessoas, a Federação Portuguesa de Futebol também esteve representada pelo diretor para o futebol profissional João Vieira Pinto. O empresário do jogador, Jorge Mendes, e muitas outras figuras ligadas ao futebol algarvio e da vereação autárquica tavirense também marcaram presença.: Luís Santos