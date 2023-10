João Neves: «Vamos dar tudo nos próximos jogos, como damos em todos»

João Neves veio a terreiro dar a cara pela derrota caseira (0-1) do Benfica frente à Real Sociedad e deixou a promessa de que a equipa vai dar tudo nos restantes três jogos no Grupo D da Liga dos Campeões. "É sempre mau perder um jogo, mas vamos fazer o que ainda nos compete. Temos 3 jogos, sabemos que é difícil, mas temos de ter as expectativas lá em cima. Vamos dar tudo nos próximos jogos, como damos em todos. A tarefa é difícil, mas vamos dar o melhor de nós", disse o jovem médio dos encarnados à Eleven Sports, na zona de entrevistas rápidas.Depois, em declarações à CNN, o internacional português reforçou que a equipa vai continuar a lutar e que não pensa na Liga Europa. "Não está a ser fácil. Sabemos que esta é a melhor competição que existe. Estamos a tentar dar o nosso melhor dentro de campo. Compete-nos tentar levar a melhor nos próximos jogos. É isso que tentamos fazer todos os jogos: ganhar. Sabemos que às vezes é difícil contra equipas difíceis, como é o caso desta, do Inter e do Salzburgo. Pensar na Liga Europa? Não, nada disso. Jogámos cada jogo para ganhar. Faltam 9, sabemos que é difícil. A gente ainda sonha. Espero que estejam todos connosco, porque vamos dar o nosso melhor", afirmou João Neves, recusando a ideia de que as mudanças prejudicam a equipa. "Não. Tentamos adaptar-nos a qualquer sistema, a qualquer equipa. Jogamos para ganhar sempre, vamos continuar a dar melhor nos treinos para no jogo ser mais fácil."