João Neves volta a ser eleito melhor médio do mês

João Neves foi eleito, pela terceira vez, melhor médio do mês da Liga Portugal Betclic, desta feita pelas prestações realizadas em dezembro, uma distinção que conquistou igualmente em setembro e outubro/novembro.O jovem jogador do Benfica, de 19 anos, foi titular nos quatro jogos dos encarnados nesse mês - vitórias frente ao Famalicão (3-0) e Sp. Braga (1-0) e empates com Moreirense (0-0) e Farense (1-1).João Neves conseguiu 23,93% dos votos dos treinadores da Liga, superando João Marques (Estoril), com 19,66%, e Morita (Sporting), com 10,26%.