Passaram muitos jovens pelas mãos de João Tralhão, não tivesse o técnico trabalhado na formação do Benfica durante quase 17 anos, mas o talento de João Neves é dos que mais o impressiona."Podem vir jogadores experientes, de milhões, mas é o João Neves que cola tudo. Continua a demonstrar que é um jogador que se afirmou, que, espero, vai ser uma alegria durante muitos anos para o futebol português. No Benfica não sabemos porque o mercado é que vai ditar as leis", atirou Tralhão, no 'Podcast Final Cut'.O treinador, que esteve recentemente no Antalyaspor como adjunto de Nuri Sahin, destacou ainda outros dois jogadores da Liga. "O Sporting está a ajudar o Gyökeres a crescer", avaliou João Tralhão, antes de confessar-se admirador de um portista. "Sou um fã do Pepe. É o reflexo do jogador moderno", acrescentou.