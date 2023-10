João Victor afastado por Schmidt 'responde' nas redes sociais: «O que realmente importa»

Depois de não ter seguido viagem para Milão com a restante equipa do Benfica por motivos disciplinares , o central brasileiro publicou esta segunda-feira uma fotografia nas stories do Instagram com a família."O que realmente importa", escreveu na legenda da imagem na qual surge com a mulher e os dois filhos.Ao queapurou, Roger Schmidt perdeu a paciência com o brasileiro durante o treino de sábado devido à sua falta de empenho em alguns exercícios. Depois de ser chamado à atenção pelo treinador, que lhe exigiu maior dinâmica e vontade na sessão, João Victor não mudou de atitude e o alemão mostrou-se implacável e mandou-o recolher mais cedo aos balneários.Recorde-se que os encarnados viajaram ontem para Itália onde amanhã irão defrontar o Inter em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (20 horas).