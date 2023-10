João Victor areja ideias na Disney

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro João Victor aproveitou as folgas concedidas por Roger Schmidt para fazer uma escapadinha a Paris com a companheira, tendo visitado a Disneyland. Depois do incidente disciplinar que o afastou da deslocação a Itália para defrontar o Inter, o central que também pode jogar a lateral-direito foi reintegrado nos treinos na passada sexta-feira e espera convencer o treinador a conceder-lhe nova oportunidade.