João Victor deixa Benfica em definitivo e ruma ao Vasco da Gama

O central João Victor está prestes a regressar ao futebol brasileiro, com o Vasco da Gama a ser o destino. O Gigante da Colina prepara-se para pagar 6 milhões de euros (mais 2 milhões em variáveis) tendo em vista um contrato válido por cinco temporadas.Contratado em 2022 ao Corinthians por 9,5 milhões de euros, o defesa não se conseguiu impôr no Benfica, onde realizou apenas 5 jogos oificiais. Em janeiro foi cedido aos franceses do Nantes, tendo regresso à Luz no verão. Roger Schmidt ainda ensaiou a adaptação de João Victor à posição de lateral-direito, mas o rendimento não convenceu o técnico.