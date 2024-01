Joaquim Pinto deixa scouting do Benfica para rumar ao Spartak

O Benfica perdeu o segundo elemento do departamento de scouting em pouco tempo. Depois de Tomás Amaral, que se tornou diretor-desportivo do Spartak Moscovo, agora foi a vez de Joaquim Pinto rumar ao emblema russo para liderar o departamento de prospeção.Com um vasto percurso no Benfica, emblema com o qual colaborava desde 2010, Joaquim Pinto, de 42 anos, decidiu dar um novo rumo à carreira e abraçar o projeto do Spartak Moscovo, ao lado de Tomás Amaral. Refira-se que, pelos encarnados, esteve inicialmente ligado à área da formação, tendo transitado para o futebol profissional mais tarde, desde a temporada 2019/20.