Jogadores do Benfica surpreendem os jovens candidatos a craques

Visitas especiais no de atividades nas novas instalações do Estádio Universitário!#MadeInBenfica pic.twitter.com/uKaOPGivM4 February 6, 2024

Os miúdos que treinaram esta terça-feira nas novas instalações no Estádio Universitário foram surpreendidas com a presença de Florentino, Samuel Soares e Tomás Araújo. Os três jogadores do plantel principal dos encarnados fizeram uma visita especial às crianças que dão os primeiros passos em direção ao sonho de chegar ao estrelato, tendo oportunidade de ter uma noite mais alegre.