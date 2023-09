Jogo dos Sub-23 do Brasil com Marrocos cancelado: Morato regressa ao Benfica sem minutos

O encontro entre as seleções sub-23 de Marrocos e Brasil, marcado para segunda-feira, em Fez, foi cancelado, anunciou a federação daquele país africano. Integrado na seleção canarinha, o benfiquista Morato volta sem se mostrar ao treinador Ramon Menezes, uma vez que não foi utilizado na primeira partida, na quinta-feira.Apesar dos canarinhos se encontrarem em Fez, onde teria lugar o encontro de preparação, bem longe do epicentro do terramoto que provocou a morte a mais de duas mil pessoas, a federação marroquina alegou "comoção nacional" para cancelar o jogo, como pode ler-se num comunicado da CBF.A seleção canarinha ainda treinou ontem e o defesa-central do Benfica tranquilizou familiares e os que lhe são mais próximos de que estava em segurança.