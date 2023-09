Jogo em Portimão vale multa de 3190 euros ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica volta a ser multado pelo comportamento incorreto dos seus adeptos. Da partida em Portimão, no último domingo, devido ao uso de "engenhos explosivos e pirotécnicos" resultou uma multa de 3190 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Segundo o relatório do delegado da Liga, foram lançados cinco potes de fumo, dois petardos e ainda se viu uma tocha na zona onde se encontravam os adeptos afetos ao clube da Luz. Foram estas práticas que ditaram agora a multa aos encarnados, numa partida de onde saíram com uma vitória, por 3-1.