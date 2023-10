Jonas e a adaptação de Cabral: «Jogar no Benfica não é fácil»

O antigo avançado, que assistiu ao encontro entre o Benfica e a Real Sociedad, lembrou que o campeão nacional perdeu elementos influentes, nomeadamente Grimaldo e Gonçalo Ramos. "É natural que a equipa oscile na temporada, mas no final vamos ter uma boa notícia, com o Benfica a vencer o campeonato."



Mesmo que ainda acorde "com dores nas costas", lesão que precipitou o final de carreira, Jonas não esquece a força de jogar no Estádio da Luz. "Jorge Jesus brincava, dizendo que na Luz era um leão e fora um gatinho."

Presente na cerimónia de inauguração do 'Mural dos Campeões', Jonas comentou a adaptação de Arthur Cabral, contratado à Fiorentina para substituir Gonçalo Ramos. "Fez uma boa temporada na Fiorentina, mas há jogadores que se adaptam mais depressa do que outros. Jogar no Benfica não é fácil. Empatar um jogo pode custar um campeonato."Atento ao clube que representou durante cinco anos e onde passou "os momentros mais felizes da carreira", o 'Pistolas', de 39 anos, está a torcer pelo compatriota. "Qualidade ele tem. Espero que nos próximos jogos possa balançar as redes e dê alegrias aos adeptos."