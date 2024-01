Jonas rendido a Marcos Leonardo: «O Benfica fez uma grande contratação, está no clube certo»

Jonas analisou, em entrevista ao 'Flashscore', as opções que o Benfica tem para o setor ofensivo, focando-se especialmente nos dois pontas-de-lança brasileiros do plantel, Arthur Cabral e Marcos Leonardo."Todos os jogadores que o Benfica contrata, seja para o ataque, meio-campo ou defesa, com certeza foram estudados antes. O scouting do Benfica faz sempre o melhor para o clube. Claro que, entre tantas contratações, há umas que dão certo, outras não. É normal, faz parte do jogo. Mas torcemos sempre para que a maioria dê certo, aí é sinal que o clube está bem e isso conta muito durante a temporada. Mas sem dúvida que há muita 'cobrança' quando se joga no Benfica, tal como no FC Porto ou no Sporting. Aqui no Brasil existem muitas equipas grandes, enquanto que em Portugal gira em torno desses três, com o Sp. Braga por perto. Às vezes passas em branco um jogo, às vezes dois, e isso pode custar-te o campeonato. Aqui no Brasil ainda dá tempo para correr atrás. Sempre tinha em mente que em cada jogo tinha de fazer pelo menos um golo. Realmente essa 'cobrança' que existe é diferente em Portugal e no Brasil", referiu o antigo dianteiro das águias, antes de deixar muitos elogios a Marcos Leonardo."Dos poucos jogos que vi dele, o que mais me chamou a atenção foi o remate, o poder de finalização. É um jogador muito frio perto da área, posiciona-se muito bem e finaliza como poucos. O Benfica fez uma grande contratação, um jovem jogador, com uma projeção muito grande e está no clube certo porque quando se fala em jovens jogadores, para evoluir, para crescer, para poder vir a ser rentável para o clube, o Benfica é a equipa ideal", concluiu.Marcos Leonardo, refira-se, chegou ao Benfica proveniente do Santos neste mercado de janeiro e já leva dois golos em outros tantos jogos.