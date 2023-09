Jonas: «Rui Costa disse-me que Vieira não me queria no Benfica porque eu estava velho»

Jonas é incontornavelmente um dos nomes mais acarinhados pelos adeptos do Benfica, mas saiba que o agora antigo avançado brasileiro não teve o aval de Luís Filipe Vieira, na altura presidente das águias, aquando da sua chegada ao clube.Em declarações no programa 'Resenha ESPN', da 'ESPN Brasil', o ex-ponta-de-lança do Benfica lembrou ainda o impacto que teve quando conheceu Jorge Jesus, na altura treinador dos encarnados, um técnico que diz ser "muito doido", mas também "muito bom"."Foi demais... foi um ano intenso. Ele [Jorge Jesus] é muito doido, mas nossa, é muito bom treinador. Lembro-me que quando cheguei ao Benfica, o Rui Costa estava como diretor, hoje é o presidente, e ele disse-me: 'Que bom que vieste, queria-te muito aqui, eu, o míster... o presidente não te queria muito porque estás com 30 anos e velho'. No primeiro treino, fizemos uma sessão conjunta com os meninos [formação]. De repente dei uma entrada mais forte num menino e Jorge Jesus virou-se para mim e só disse 'sai, sai, vai embora!'. Pensei logo 'caraca, meu Deus...'. No dia seguinte falou para mim e disse 'vem cá, vem na minha sala. O Valencia é isto aqui do Benfica [fez um sinal com as mãos]'. E eu pensei logo 'será que ele me queria mesmo aqui?'. Mas depois ele disse 'tu vais jogar assim, assim e assado comigo. És muito bom, já te sigo desde a época do Grémio'. Foi uma doideira. O Luisão falou logo comigo e me avisou: 'Primeiro, quando chegas sofres aquela pancada, mas depois...'", disse.Jonas chegou ao Benfica em 2014/15 e colocou um ponto final na carreira em 2019. Nas cinco épocas de águia ao peito, o antigo avançado brasileiro apontou 137 golos em 183 jogos, tendo conquistado nove títulos: quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e ainda duas Taças da Liga.