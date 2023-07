Jorge Jesus e a ida de Di María para o Benfica: «Ninguém duvida da qualidade dele»

Fotografias com fãs e despedida da mulher: Jorge Jesus viajou para o estágio do Al Hilal



Jorge Jesus acredita que Di María "pode acrescentar muita coisa a qualquer equipa". De partida para a Áustria para se juntar ao estágio do Al Hilal, o treinador português falou aos jornalistas no aeroporto de Lisboa na manhã desta terça-feira sobre a possibilidade do argentino se juntar ao Benfica."Só posso dizer que conheço bem o Di María, crescemos juntos, encontrei-o muito jovem, tem uma grande carreira, ninguém tem dúvida da qualidade dele. Hoje é um jogador diferente, mas pode acrescentar muita coisa a qualquer equipa. Se o Benfica achou que é um jogador que pode interessar a uma ideia de jogo ao seu treinador...", afirmou.E prosseguiu: "35 anos? Idade não é problema. É um jogador sem lesões graves na carreira, a idade não é um problema no futebol hoje em dia".