Jovem turco do Nuremberga associado ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Can Uzun, de 17 anos, foi colocado na rota do Benfica. O jovem turco começa a destacar-se somando 7 golos e 1 assistência em 10 jogos pelo Nuremberga (2.ª divisão alemã) e, segundo o jornalista Florian Plettenberg, da 'Sky Sports', os encarnados estão atentos a este talento emergente mas terão forte concorrência. É que os ingleses do Everton estão interessados e já terão mesmo apresentado uma proposta concreta ao emblema germânico, além dos clubes mais poderosos – Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas – da Turquia.