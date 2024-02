Bernat operado a uma pubalgia em França: saiba qual o tempo estimado de recuperação

Através de um comunicado publicado esta terça-feira no seu site oficial, o Benfica informou que o lateral-esquerdo espanhol Juan Bernat foi submetido "com sucesso" a cirurgia para debelar síndrome pubálgico.Ainda segundo a mesma nota, a intervenção foi efetuada em Bordéus e acompanhada pela equipa médica do clube da Luz, depois de o tratamento conservador não ser suficiente para debelar a lesão do defesa de 30 anos. Segundo foi possível apurar, estima-se que Juan Bernat fique de fora das opções de Roger Schmidt nas próximas 8 semanas, ou seja, cerca de dois meses, sendo que a recuperação será feita no clube encarnado.Emprestado pelo PSG até ao final da temporada, o internacional espanhol disputou até ao momento apenas 6 partidas de águia ao peito, todas durante o mês de outubro - estreou-se na derrota por 1-0 com o Inter Milão, na segunda derrota da fase de grupos da Liga dos Campeões, e o último jogo que disputou foi no triunfo por 2-0 sobre o Arouca, na fase de grupos da Allianz Cup."Juan Bernat foi submetido, com sucesso, nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, a cirurgia para debelar síndrome pubálgico. A intervenção foi efetuada em Bordéus, pelo Dr. Gilles Reboul, e acompanhada pela equipa médica do SL Benfica", pode ler-se.