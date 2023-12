Jurásek, Arthur Cabral e o mercado: Schmidt diz que "a última decisão é sempre do clube"

Roger Schmidt foi esta quinta-feira questionado sobre as decisões tomadas no último mercado, nomeadamente Jurásek e Arthur Cabral."A última decisão é sempre do clube, mas eu sou o treinador e é algo que fazemos sempre em conjunto, tentando apurar quais os jogadores que encaixam aqui. É uma questão de orçamento também. Acabamos sempre por tomar estas decisões em conjunto, mas a última é sempre do clube", referiu o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense , marcado para sexta-feira, às 18 horas, no Estádio da Luz.