Jurásek com dia para esquecer: perdeu a bola, em média, a cada 2 minutos

O Benfica perdeu (3-1) em casa da Real Sociedad e está fora da Liga dos Campeões, tudo por culpa de uma primeira parte verdadeiramente para esquecer. Os encarnados entraram completamente apáticos e aos 21 minutos já perdiam por 3-0, sendo que pelo meio ainda foi anulado um golo à turma basca. Ora, Roger Schmidt não perdeu tempo e foi célere a mexer na equipa, substituindo Florentino por Jurásek. Contudo, o internacional checo, que não havia estado em bom plano frente ao Casa Pia, tentou agitar com o jogo... mas acabou por entrar para um ranking pouco famoso.Segundo a GoalPoint, o lateral esquerdo foi o jogador do Benfica que contabilizou mais perdas de bola, concretamente 28 em 62 minutos, o que dá uma média de uma perda de bola a cada dois minutos. Seguiu-se João Neves com 16 e Aursnes com 13.