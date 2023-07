Jurásek despede-se do Slavia: «Obrigado pela loucura de contratar um miúdo desconhecido»

View this post on Instagram A post shared by David Jura´sek (@dava33__)

David Jurásek, lateral-esquerdo contratado pelo Benfica por 14 M€, despediu-se do Slavia Praga com uma mensagem emotiva nas redes sociais ilustrada com cinco fotografias, a primeira delas em criança já com a camisola do clube checo."Em criança já sonhava jogar pelo Slavia e depois de alguns tropeções posso finalmente falar de um sonho de sucesso. Este capítulo curto, mas extremamente importante da minha carreira, chegou ao final. Após ano e meio ainda vou vestir uma camisola vermelha e branca, mas sem uma estrela no coração. Foi uma honra fazer parte de algo tão grande como o Slavia", escreveu o defesa no Instagram."Sou extremamente grato por ter-me transferido para o Slavia, que me abriu as portas do futebol mundial. A todos vocês, que de alguma forma fazem parte do Slavia, obrigado por tudo aquilo que pudemos passar juntos neste ano e meio. Obrigado à equipa de gestão pela loucura de contratar um miúdo desconhecido que nunca pensou que poderia jogar no Slavia", afirmou Jurásek, reiterando os agradecimentos: "Obrigado a todos por me aceitarem para que pudesse continuar a ser eu mesmo e, especialmente, obrigado aos adeptos que nos apoiaram em cada jogo e de forma incrível. Vou embora com o orgulho de poder dizer que sou um de vocês. Obrigado novamente e desejo-lhe apenas o melhor. Glória para sempre!"A finalizar a emotiva mensagem, o internacional checo, de 22 anos, dirigiu-se aos familiares mais próximos. "Agradeço à minha família, à minha namorada, aos meus amigos e, na verdade, a todos aqueles que acompanham a minha carreira desde o início, sempre me apoiaram e que me levaram cada vez mais longe", referiu.