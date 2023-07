«Isto é real, já não é piada»: Jurásek quando viajou de avião com Di María, Otamendi e Rui Costa

David Jurasék só integrou a comitiva encarnada, que faz estágio em Inglaterra, na terça-feira à noite, mas, a julgar pelas primeiras impressões, está a adaptar-se perfeitamente. E sem receios. "A equipa pareceu-me excelente, mas não tenho medo", disse o lateral-esquerdo, em entrevista ao 'Sport.cz'."Observei o jogo das bancadas. A equipa pareceu-me excelente. Achei-a mais rápida [do que o Southampton], mais técnica, um pouco melhor em todos os aspectos. Mas não estou assustado, pelo contrário, estou ansioso por estar em campo e fazer parte dela", atirou ainda o reforço, que custou 14 milhões de euros aos cofres da Luz.Apesar dos sinais de confiança, o jovem, de 22 anos, admite: "Até agora, tudo parece um sonho ainda. Ainda estou a absorver a ideia de que faço parte deste clube. Quando cheguei ao estádio do Benfica, pensei: 'Isto é real, já não é piada. Pensei a mesma coisa quando me disseram que viajaria de avião com Di Maria, Otamendi e Rui Costa para o estágio."Agora, está mais à vontade e diz que para isso muito o ajudaram Alexander Bah e Petar Musa. "Olhou imediatamente por mim, veio ter comigo de manhã para tomarmos o pequeno-almoço juntos. Mas estive com todos os companheiros", começou por contar, sobre o ex-companheiro no Slavia Praga. "O Musa fala bem checo e é bom que eu possa falar checo, caso contrário só falo inglês. Mas comunico normalmente com os outros", continuou. Também Roger Schmidt mereceu palavras simpáticas da parte do reforço: "Toda a gente é simpática e tenta ajudar-me. E o treinador Roger Schmidt é também uma pessoa agradável, tenho boa impressão dele e de toda a equipa."Apesar de ter gostado da viagem de terça-feira rumo a Inglaterra, Jurasék explicou ainda que também o motivou para aprender a língua portuguesa. "A viagem foi interessante, é maravilhoso estar entre tais personalidades. Eles falavam principalmente português, então eu ouvia mais. Mudaram para o inglês aqui e ali e envolveram-me também, mas acabei por não interagir tanto. Isso motivou-me a começar a aprender ainda mais o idioma", disse.