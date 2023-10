Jurásek: «É sempre difícil substituir alguém como Grimaldo»

Jurásek reconheceu que a derrota (0-1) frente à Real Sociedad complicou a vida do Benfica no Grupo D da Liga dos Campeões, pois as águias continuam sem qualquer ponto ao cabo de três jornadas."Está mais difícil para nós, a diferença é grande, mas não vamos desistir. Vamos continuar a tentar dar o melhor pelo Benfica e chegar à próxima fase", disse o defesa checo à CNN Portugal, olhando depois para o lado individual: "Estou muito satisfeito por jogar no Benfica. É sempre difícil substituir alguém como Grimaldo, mas vou continuar a trabalhar para isso e ser bom no Benfica. Claro que posso melhorar para fazer melhor no campo."À Eleven, o lateral-esquerdo admitiu que o adversário lhe colocou problemas. "Kubo é um bom jogador. Todos os jogadores na Champions são bons. É sempre difícil", lamentou, acrescentando: "tivemos algumas chances, podíamos ter marcado mais golos. Mas não desistimos. Vamos fazer os possíveis para seguir em frente."