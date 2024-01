Jurásek emprestado pelo Benfica ao Hoffenheim

Está resolvida a situação em torno de David Jurásek. O defesa checo, de 23 anos, vai deixar o Benfica e rumar ao Hoffenheim, num acordo de empréstimo até final da temporada, no qual a formação alemã reservará uma cláusula de compra, segundo apurou Record. Sem espaço nas contas de Roger Schmidt, o lateral-esquerdo tinha algumas propostas em mãos, mas acaba por rumar ao futebol alemão, para representar o oitavo classificado da Bundesliga.

O jogador, que chegou ao Benfica no verão proveniente do Slavia Praga, a troco de 14 milhões de euros, nunca conseguiu impor-se no clube da Luz. Há algum tempo que estava decidido que o jogador viria ser emprestado, mas o destino final ficou agora decidido. Com várias propostas em mãos, o checo decidiu que irá prosseguir a carreira no Hoffenheim.





De águia ao peito, participou em 12 partidas, mas em apenas cinco na condição de titular. No total, somou 480 minutos, tendo acabado por perder o lugar para o central Morato. Com a chegada de Álvaro Carreras, ficou claro que Jurásek não entrava nas contas e parte para um novo desafio, à procura de mais minutos e protagonismo.