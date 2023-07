Jurásek fechado pelo Benfica: checo a caminho de Lisboa

O defesa-esquerdo David Jurásek chegou a acordo com o Benfica e já deixou o estágio que o Slavia Praga está a realizar na Áustria, sendo esperado nas próximas horas em Lisboa. Ao queapurou, o internacional checo, de 22 anos, vai custar aos encarnados 13 milhões de euros, ficando o emblema de Praga com uma percentagem do passe (entre os 15% e os 20%).Jurásek será assim o substituto de Grimaldo, que saiu a custo zero para o Bayer Leverkusen, fazendo os habituais exames médicos no nosso país. Correndo tudo dentro da normalidade, será oficializado e seguirá depois para Inglaterra, de forma a integrar o estágio de pré-temporada que vai realizar-se no St. George's Park.Notícia atualizada às 18h30