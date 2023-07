Benfica oficializa Jurásek: os detalhes da transferência

O Benfica confirmou a contratação de David Jurásek. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados adiantam que pagaram 14 milhões de euros ao Slavia Praga por 100% do passe, tornando o jogador no lateral mais caro da história das águias. O clube checo fica ainda com 10% do valor de uma futura transferência do defesa-esquerdo.O internacional checo, de 22 anos, assinou por cinco temporadas e ficou com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Jurásek deverá rumar amanhã para Inglaterra, onde se encontra já o plantel encarnado num estágio de pré-época.Roger Schmidt passa assim a contar com o substituto de Grimaldo para a posição de defesa-esquerdo.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o SK Slavia Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de € 14.000.000 (quatorze milhões de euros). Mais se informa que o SK Slavia Praga terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador.Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros).Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 10 de julho de 2023