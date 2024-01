Kika Nazareth mete 'cunha' por João Neves: «Podemos tentar agarrá-lo mais um bocadinho»

Kika Nazareth, estrela da equipa feminina de futebol do Benfica, mostrou ser uma admiradora de João Neves e nem quer ouvir falar da saída do médio, pelo menos por agora. No programa Titulares da Sport TV, a jogadora das águias mostrou acreditar que o internacional português pode permanecer por mais algum tempo na Luz. Depois sim, há que "deixá-lo voar.""Não gosto de falar disso porque custa. Fora o talento e a influência, custa ver sair um benfiquista que faz o que faz em Alvalade, e depois outra vez contra o Sporting, na Luz. A garra, a vontade, a paixão.... Custa-me ver um jogador destes a sair. São estes jogadores que queremos agarrar e ter no clube. Por outro lado, são estes jogadores que têm de brilhar e não é que não o façam em Portugal ou no Benfica, que, para mim, é o melhor clube do Mundo, mas há um caminho gigante pela frente. Tem muito pela frente. Podemos tentar agarrá-lo um bocadinho mais e depois deixá-lo voar. Ele que fique connosco mais um bocadinho", apelou a internacional portuguesa.Reconhecedora das qualidades de João Neves, a benfiquista, de 21 anos, salientou que o perfil do médio também é útil para quebrar alguns preconceitos."Ele é brutal. É a maior prova de que a idade e, talvez, o tamanho de pouco servem. Nós jogamos com os pés e, maioritariamente, com a cabeça. O João tem vindo a provar que consegue controlar uma das melhores equipas do Mundo. Ele pega na bola, pega no jogo, controla, decide, está à frente, está atrás... É um génio. Sou suspeita", sublinhou.