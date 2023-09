Kökçü chamado à seleção da Turquia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Orkun Kökçü está convocado para representar a Turquia. A seleção do médio do Benfica irá receber a Arménia, dia 8, em jogo de qualificação para o Euro'2024, antes de visitar o Japão, dia 12, num particular, na Bélgica.O reforço contratado ao Feyenoord é uma das peças-chave na seleção turca. Soma 22 internacionalizações, tendo apontado dois golos.