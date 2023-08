Kökçü: «Desta vez a sorte sorriu ao Boavista»

Kökçü reconheceu que o jogo no Bessa (derrota por 3-2) não correu bem ao Benfica. "Na primeira parte tivemos o controlo do jogo e chegámos ao 1-0. Nada estava perdido naquela altura, mas depois com a expulsão e jogando fora sabíamos que o jogo se ia tornar difícil", disse o jogador das águias."Não se pode fazer nada contra isso. Tentámos forçar para chegar à vitória, mas eles acabaram por marcar o golo. Desta vez a sorte sorriu-lhes.""Ainda me estou a adaptar. É tudo novo, pois é a primeira vez que jogo fora da Holanda. Ainda tenho de trabalhar para jogar ao meu nível e preciso de mais algum tempo para mostrar o meu futebol."