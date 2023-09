Kökçü e a estreia a marcar pelo Benfica: «Foi uma libertação para mim»

Orkun Kökçü sente-se "mais solto" desde o jogo de ontem, frente ao V. Guimarães. A goleada, por 4-0, vai ficar-lhe na memória por ter sido a noite em que se estreou a marcar pelo Benfica. Depois desse jogo especial, o médio viajou para a Holanda, onde recebeu a distinção de melhor jogador do campeonato pela publicação 'Voetballer' e aproveitou para falar sobre o golo."Golo? Sei que posso fazer isso porque o fiz com mais frequência no Feyenoord. Bati na bola de forma maravilhosa e imediatamente percebi que ela entraria no ângulo superior. O golo foi uma libertação para mim, porque ainda não tinha marcado. Queria muito marcar um golo diante do meu público. Tive essa sensação muito forte e agora estou mais solto", revelou Kökçü, antes de acrescentar: "No Feyenoord, estava habituado a ter sempre a bola e a dominar os jogos, mas agora estou numa equipa onde há mais jogadores grandes e experientes, que são fortes com bola. Só na minha equipa há dois campeões mundiais, mas estou a melhorar a cada jogo e acho que o melhor ainda está por vir."