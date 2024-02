Kökçü e a vitória frente ao Toulouse: «Merecemos, mas foi difícil»

Apesar de o Benfica ter chegado à vitória () frente ao Toulouse num dos últimos lances do encontro, Kökçü afirma que o triunfo foi merecido."É um resultado justo. Tivemos a bola todo o jogo. Eles só foram perigosos no contra-ataque. Merecemos, mas foi difícil. Criámos muito, mas não conseguimos ser eficazes o suficiente na última fase da jogada. Foi sempre difícil marcar. Foi um jogo europeu, eles deram tudo. Também tinham qualidade. Tivemos de dar mais na segunda parte. Estamos contentes com a vitória", referiu o médio turco, em declarações à SIC Notícias, acabando também por perspetivar o duelo em solo francês:"Espero um jogo duro. Eles jogam em casa. Tentamos dar o nosso melhor todos os jogos, sabemos que temos qualidade. Sim. Para mim, é o meu primeiro ano fora da holanda. É bom para o meu desenvolvimento como pessoa e como jogador. Só estou focado no treino, nos jogos. Trabalho e sei que a minha qualidade mostra-se. Queremos ganhar todas as competições."