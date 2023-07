Kökçü é assunto no Feyenoord: «Estarmos insatisfeitos com 30 M€ é notável...»

Orkun Kökçü continua a ser assunto de conversa no Feyenoord devido aos 25 M€ (mais 5 M€ em variáveis) envolvidos na transferência do médio para o Benfica. O técnico dos holandeses, Arne Slot, considera essa verba muito positiva e rejeita comparações com os encaixes recentes do Ajax.

"Estarmos insatisfeitos com um montante de 30 M€ é notável. A comparação com outros clubes é errada. Eles apresentaram-se muito bem na Liga dos Campeões durante vários anos. Acho que é uma diferença crucial no interesse dos clubes. Se no próximo ano, quando estivermos bem na Champions, ainda estivermos estruturalmente atrás do Ajax, então as críticas serão justificadas. Há dois anos, 1,2 M€ foi uma grande venda para o Feyenoord com o Crysencio Summerville. Portanto, 30 M€ é uma quantia muito boa", frisou o treinador do campeão holandês à ESPN.

Já em entrevista à RTV Rijnmond, Slot queixou-se de não poder investir a totalidade da verba encaixada com o médio turco. "Lamento, não só por mim mas também pelos adeptos do Feyenoord, que a taxa de transferência do Kökçü não possa ser reinvestida integralmente", sublinhou Arne Slot.